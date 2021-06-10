بدعم رئاسى.. التعليم العالى: 2.083 منحة مصرية لأبناء إفريقيا فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - حظى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، وأدى ذلك إلى تطوير كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع، وفى هذا الإطار استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال التعاون المصرى الإفريقى خلال الفترة من 2014 حتى 2021، والتى تحققت على أرض الواقع فى هذه الفترة.





وأفاد التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن إجمالى المنح المصرية المخصصة لدول القارة الإفريقية يبلغ 2.083 منحة مقسمة إلى (1.350 منحة فى المرحلة الجامعية و686 منحة لمرحلة الدراسات العليا و47 منحة لدراسة اللغة العربية)، وتتنوع هذه المنح فيما بينها فهناك منح برامج التبادل الثقافى، ومنح وزارة التعليم العالى باللجنة الفرعية بوزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوضح التقرير أن المراكز البحثية تُسَخِّر إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة، خاصة فى مجالات الصحة، والطاقة، والزراعة، والمياه، إضافة لوجود 4 معاهد وكليات للدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية، حيث تمت الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج فى السودان وتشاد، فضلاً عن قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا، تم خلالها فحص 1000 حالة وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية.

وأضاف التقرير أن الوزارة قدمت من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جوائز سنوية للشباب المبدعين والباحثين الأفارقة لدعم عملية البحث العلمى والابتكار، وقد تم الإعلان عن فوز عدد 2 باحثين أفارقة ضمن شباب العلماء الأفارقة بجوائز الدولة بمصر.

ولفت التقرير إلى تخصيص 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الإفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ممولة بالتعاون بين حكومتى مصر واليابان، إضافة لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية ورصد 10 ملايين دولار لإنشاءها وتشغيلها، وذلك لإعداد كوادر إفريقية ذات خبرات متميزة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وللمساهمة فى دعم التنمية فى إفريقيا.

وأكد وزير التعليم العالى، أن مصر تحرص على التعاون المشترك مع شتى الدول الإفريقية، موضحًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وأن مصر لم تدخر جهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائما يدها ممدودة، للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بملف التعاون الإفريقى يعد من أولويات الوزارة، من خلال تقديم الدعم فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى للأشقاء بدول القارة الإفريقية، وذلك فى إطار التوجيه الاستراتيجى للقيادة السياسية المصرية.

وأشار لاستمرار الدعم للأشقاء الأفارقة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا من خلال كافة الجامعات المصرية، وتوفير المزيد من المنح للطلاب الأفارقة، وتبادل الخبرات المشتركة فى شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل.