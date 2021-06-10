الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2021 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 29.04 فدان تقريبا تعادل 121995 متر مربع ناحية برنيس بمحافظة البحر الأحمر لصالحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محولات كهربائية. كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. ونشر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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