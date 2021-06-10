قرار جمهوري بنقل أحد القضاة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 195 لسنة 2021 بنقل أمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين القاضي بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.
كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم 198 لسنة 2021 بتعديل أقدمية إسلام اسماعيل مرعي على، المندوب بهيئة قضايا الدولة، بين أقرانها المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2014.
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