القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه منحة لـ2798 عاملا بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 383 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذى بلغ عددهم 1346 شابًا، منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 153 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 5 رخص لذوى القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 3 منح زواج بـ 9 آلاف جنيه، و4 منح مواليد بـ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلًا عن عمل رعاية صحية لـ 85 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 46 ألفًا و487 جنيها، فضلًا عن صرف منحة عيد العمال لـ 2798 عاملًا بإجمالي مليون و399 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك عبر مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازاتها عن شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 196 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضرًا، كما تم عقد ندوتين عماليين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 352 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 348 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وإحالة 16 شكوى إلى القضاء، وحفظ 2 شكوى، و12 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 312 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.