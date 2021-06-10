التعليم: الامتحان النهائى للثانوية العامة يتطلب طباعة 9 ملايين بابل شيت

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن يوم واحد من الامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر انطلاقه يوم 21 يونيو الجارى، يتطلب طباعة مليون بابل شيت، كما يتطلب يوم واحد في الامتحان التجريبي طباعة وتوزيع 900 ألف كراسة امتحان.

وتابع وزير التربية والتعليم: الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 مليون بابل شيت، وهكذا يعني تحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة، موضحا أن هناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار وبالتالي أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية.

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور حول، ما⁩ هل الإجابة في البابل شيت والتظليل يكون بالرصاص أم الحبر وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق، فماذا سيحتسب عند التصحيح الالكتروني ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان في لجنة النظام والمراقبة؟.

وقال الوزير: سوف نصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبي وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا يا ريت ملاحظة أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بنوعية السكانرز المملوكة للوزارة + نوع الورق المستخدم + ال software المستخدم في التصحيح وبالتالي أرجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد سوف نعلن هذا في حينه.