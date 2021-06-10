ثروت سويلم: الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها وريادتها مرة أخرى«فيديو»

/635327/ثروت-سويلم-الرئيس-السيسي-أعاد-لمصر-قوتها-وريادتها-مرة-أخرىفيديو

قال النائب ،ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أعاد لمصر ريادتها مرة آخري، منذ توليه رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تغير نظرة المجتمع الدولي للدولة المصرية، فى تعاملها مع القضايا المختلفة فى المنطقة، مشيدا بالطفرة التنموية التي حدثت فى كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتمكين الشباب، إضافة إلى لمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية.

حياة كريمة

وأشار النائب ثروت سويلم ،عضو مجلس النواب،إلى مشروعات تطوير قري الريف المصري، فضلا عن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، مؤكدا أنها تهدف إلى تحسين سبل المعيشة وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر عنسرطان الثدي حفاظا على صحة المرأة ،مثمنا توجيه الرئيس السيسي بتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى جميع محافظات الجمهورية.

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ولفت النائب ثروت سويلم، إلى أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعرضت لها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب، وأيضاً تحقيق الأمن القومي الداخلي والحفاظ على مكانتها الخارجية، إستطاعت رعاية ومشاركة العديد من المناورات والمشروعات التدريبية الحربية تجاوزات ال 35 تدريبًا متعدد الأشكال مع عدد من الدول بهدف رفع الكفاءة، بالإضافة لتزويد القوات المسلحة بالعديد من المعدات والأسلحة المتنوعة، حتى أصبحت من أقوى جيوش العالم.