/635328/استقرار-أسعار-الخضار-والفاكهة-في-الأسوق-اليوم

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة آخر أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، والذى تشهد حالة من عدم الاستقرار الأيام الحالية بسبب تغيير العروة.

وخلال جولة خاضها محرر دوت الخليج، لاحظ تراجع نسبي فى سعر كيلو البصل، كما زاد سعر كيلو البطاطس التى وصلت لـ 7 جنيه بعدما كانت بـ 6 جنيه للكيلو. وصل سعر كيلو البسلة 3-6 جنيهات. استقرار سعر الطماطم 1.5 – 3 جنيها. بلغ سعر الكوسة 5 جنيهات. كيلو الملوخية سجل 4 جنيها. كيلو الفاصوليا من 4-7 جنيهات. الباذنجان البلدي 1.50- 3 جنيهات. استقر سعر البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه. وصل الفلفل الرومي لـ4.50 جنيه. سعر كيلو الخيار 4 جنيهات. كيلو البامية وصل إلى 13 جنيها. سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 -5 جنيهات. دوت الخليج يرصد للقراء أسعار الخضروات والفاكهة اليوم أسعار الفاكهة في السوق: بلغ كيلو اليوسفي من 5-8 جنيهات. البرتقال السكري 3 -5 جنيهات. كيلو البلح الرملي بلغ 9 جنيهات. سعر كيلو التفاح المصري 6 – 9 جنيهات. سعر كيلو الفراولة 3 – 6 جنيهات. سعر كيلو العنب النباتي الأصفر/ الأحمر من 7-13 جنيها للكيلو. البرتقال الصيفي من 2-4 جنيهات. سعر الموز الصعيدي 11 جنيهات. وصل سعر الخوخ إلى 6 -9 جنيهات. سجل الكنتالوب 5 -6 جنيهات.

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