/635330/تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الاربعاء-فى-الاسواق-المحلية

شهدت اسعار الذهب استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الخميس فى اسواق الصاغة المصرية ،وتكون الأسعار غير شاملة المصنعية التي تختلف بجميع الأعيرة، كما تختلف من منطقة لأخري ومن محل لأخر.

استقر سعر جرام الذهب، لعيار 24 خلال تعاملات اليوم وهو الأكثر انتشارا فى مصر ،حيث سجل 926 جنيه مصري للجرام. كما وصل سعر عيار 21، وهو الأكثر مبيعا نحو 810 جنيه مصري للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب لعيار 18، مبلغ 697 جنيه مصري .

ووصل سعر جرام الذهب لعيار 14، وسجل مبلغ 541 جنيه مصري في التعاملات.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب، وبلغ نحو 6480 جنيه مصري، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.

كما سجل سعر أوقية الذهب، لعيار 24 نحو 28768 جنيه مصري، وتزن الأوقية نحو 31 جرام من عيار 24.

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24، حوالي 926 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا، خلال التعاملات اليوم نحو 1896 دولار أمريكي.

ويذكر إن أسعار الذهب اليوم في مصر تختلف ،بتغير السعر صعودا وهبوطا محليا في البورصة العالمية؛ نتيجة شرائه أو بيعه، فيما يتراجع الإقبال على المستوى الآن حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.