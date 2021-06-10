/635331/موسيماني-يحسم-مصير-بادجي-مع-الأهلي-تفاصيل

تناقش إدارة النادي الأهلي عن مصير السنغالى اليو بادجى مهاجم المارد الاحمر الذى انتهت اعارته لإنقرة جوجو التركى بنهاية الموسم عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود في عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائى.

دوت الخليج ينشر لكم أرقام اللاعب مع النادي الأهلي:

كان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي، صاحب الـ23 عاما، وشارك في 25 مباراة رفقة مع الأهلي سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 أخرى قبل أن توافق إدارة المارد الأحمر على إعارة اللاعب السنغالى إلى أنقرة جوجو التركي لنهاية الموسم الجارى مقابل 250 ألف يورو، ونجح بادجى في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة في النصف الثاني من الدوري التركي الممتاز.

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وتسعى لجنة التعاقدات في الأهلي لتسويق المهاجم السنغالى والبحث له عرض جديد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي مقابل مليون يورو، خاصة أن المارد الأحمر تعاقد معه مقابل 2 مليون يورو، حيث لم يلرغب به موسيماني المدير الفني تواجد اللاعب داخل صفوف الفريق خاصة انه لم يقدم له أداء جيد.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2