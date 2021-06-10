مشوارك سعيد| كثافات مرورية متحركة بالقاهرة والجيزة بمعدل 65 %

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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس 10 يونيو 2021، كثافات مرورية متحركة على أغلب المحاور والميادين، بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما لوحظ بشأن حالة السير اليوم فى المناطق الرئيسية وإليكم التفاصيل:-

كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق بالكونيسة

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب وجامعة القاهرة وميدان النهضة، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد والطريق الزراعى، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كثافة مرورية عال بمناطق المنصورية

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية عالية أعلى مناطق المنصورية والعكس، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متحركة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق السويس الصحراوي بمناطق الكارتة بالاتجاهين.

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئًا في حركة السير.

كما تشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، ونفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين من الخطر.