/635333/حسين-الشحات-يتفوق-على-بن-شرقي-و-زيزو-لاعبا-الزمالك-أرقام-واحصائيات

تلقى اللاعب حسين الشحات انتقادات واسعة خلال الأيام الماضية من جانب بعض جماهير النادي الأهلي ، حتى أن البعض طالب برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء ، ويستعرض دوت الخليج بالأرقام مشوار جناح المارد الأحمر مع الفريق وعقد مقارنة مع بن شرقي وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك.

وأثبت الأرقام تفوق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو لاعبا نادي الزمالك ، حيث خاض الشحات مع المارد الأحمر هذا الموسم 25 مباراة سجل خلالها – بإستثناء ركلات الجزاء- 10 أهداف وصنع 5 ليساهم مع الفريق في 10 أهداف ، بينما أحرز بن شرقي - بإستثناء ركلات الجزاء – 7 أهداف وصنع 4 ليساهم في 11 هدفا لكن خلال 30 مواجهة.

بالأرقام.. حسين الشحات يتفوق على أجنحة الزمالك

ويستعرض دوت الخليج أرقام حسين الشحات هذا الموسم في كل البطولات بدون ركلات جزاء

‏لعب: ٢٥ مباراة

‏ساهم في ١٠ أهداف

‏سجل: ٥ أهداف

‏صنع: ٥ أهداف

أرقام بن شرقي هذا الموسم في كل البطولات بدون ركلات جزاء

‏لعب: ٣٠ مباراة

‏ساهم في ١١ هدفا

‏سجل: ٧ أهداف

‏صنع: ٤ أهداف

‏أرقام أحمد سيد زيزو هذا الموسم في كل البطولات بدون ضربات الجزاء

لعب: ٣٠ مباراة

‏ساهم في ٥ أهداف

‏سجل: ٠

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.