/635335/هند-رشاد-الرئيس-السيسي-غير-رؤية-العالم-لمصر-بعد-فترة-تولي-الجماعة-الإرهابية-فيديو

أشادت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، بالانجازات والمشروعات القومية التي حدثت منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى الإنجازات التي حدثت فى المجال السياسي، حيث أعاد تشكيل السلطة التشريعية من جديد من خلال تعديل الدستور ليتوافق مع مصالح الشعب.

إضافة إلى إطلاق البرلمان بغرفتية التشريعيتين، كما أثنت على دور الدبلوماسية المصرية خلال الـ 7 سنوات فى إعادة مكانة مصر الدولية فى قلب العالم لتكون المحور الرئيسي لكافة الاحداث والقضايا، فضلا عن تغيير رؤية العالم للدولة المصرية بعد فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية.

إعمار غزة

واشارت النائب هند رشاد، عضو مجلس النواب، إلى دور مصر الفاعل فى المنطقة من خلال تدخلها فى القضية الفلسطينية، ووقف اطلاق النار بدون شروط بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، إضافة إلى اطلاق الرئيس السيسي لمبادرة إعادة إعمار غزة بتخصيص 500 مليون دولار وبمساعدة شركات مصرية.

ولفتت عضو مجلس النواب، هند رشاد، إلى أن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم، ولفترات طويلة حيث جرى استنزاف حاد للموارد والارواح، إضافة إلى تغير التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية من خلال التجهيز بأحدث الاسلحة والمعدات، فضلا عن المناورات التي تقوم بالتنسيق مع الدول المختلفة.

دوت الخليج يرصد اراء نواب البرلمان بعد مرور 7 سنوات من انجازات الرئيس السيسي

ولفتت النائبه هند رشاد، عضو مجلس النواب، إلى الانجازات التي تمت على مدار 7 سنوات من تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، من خلال اطلاق المبادرات الرئاسية ، كحياة كريمة وتطوير قري الريف المصري، والمشروعات القومية التي حدثت فى البنية التحتية والطرق والكباري، مشيرة إلى مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية منه، إضافة إلى الكشف المبكر على سرطان الثدي حفاظا على صحة المرأة .