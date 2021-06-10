/635336/فرج-عامر-يتهم-بعض-مسئولي-سموحة-بمحاولة-هدم-النادي-السكندري-صور

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أطلق تصريحات مثيرة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك ، ويستعرض دوت الخليج تصريحات رئيس الأمواج الزرقاء التي يتهم فيها بعض الأشخاص بهدم النادي.

وكتب فرج عامر عبر الفيس بوك : " الضرب تحت الحزام ، رئيس لجنة تنمية الموارد في نادي سموحة لأكثر من أربع سنوات ، يفتخر بان نادي سموحة لم يسدد لعدد من لاعبي كرة اليد مستحقات متأخرة , ويعلن إن اتحاد كرة اليد قد يوقف قيد اللاعبين لنادي سموحة في كرة اليد ، الدكتور رئيس لجنة تنمية الموارد ماجابش جنية واحد لتنمية موارد سموحة ، وأعز اصدقائة هو من اقترح عقود هؤلاء اللاعبين ".

تصريحات مثيرة من فرج عامر في نادي سموحة

وتابع فرج عامر: " الذين تسببوا بعض منهم في نزول النادي للقسم الثاني في الهاند بول ، والكابتن محمد بسيوني اكتشافي هو الذي صعد بهم في نفس الموسم الي الممتاز ، نادي سموحة وضعة في تسديد عقود اللاعبين أفضل من غالبية أندية مصر ، ولكن سياسة إننا نجيب لاعبين باسعار مغالي فيها ونسخنهم على النادي ، بالرغم من أنني شخصيا كنت معترض جملة وتفصيلا علي هؤلاء اللاعبين ".

فرج عامر يفتح النار على مسئولي سموحة

وأستكمل عامر :" لكن النادي قادر علي حل هذة المشكلة ، ولن يشمت فينا أحد ، الأهم أن نفس المجموعة دي مستأجرة مطعم في النادي وعليها مليون جنية متأخرات ، سموحة بأمر اللة لن يكون عاجز عن حل أي مشكلة ، ولكن الذين يفعلون كل شيئ من اجل هدم النادي ويتباكون علية ومعروفين بالاسم ، ليس لنا فقط ولكن للجميع ويتركزون في مكان واحد ، وعملوا المستحيل من أجل تدمير نادي سموحة وانتمآتهم معروفة لمصر كلها وهذا قدرنا".

وأختتم: "قدرتنا أكبر من أي محاولة لتدمير نادي سموحة ، وسوف يظل نادي سموحة الوردة المضيئة في الرياضة المصرية ، عمري ماشفت ناس تشمت في النادي الذي ينتمون الية ؟؟؟".