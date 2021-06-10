/635337/موعد-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-لكرة-السلة-رجال
تقام اليوم الخميس مباراة الأهلي لكرة السلة رجال أمام فريق الاتحاد السكندري بثالث مواجهات نصف نهائي دوري سوبر كرة السلة.
ومن المقرر إن تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، وكان زعيم الثغر حقق الفوز مرتين علي الشياطين الحمر بنتيجة 58/71 والثانية بنتيجة 65/71 وفي حالة فوز الاتحاد السكندري اليوم يحسم الفريق تأهله للنهائي السوبر، بينما المارد الأحمر إذا حقق الفوز تقام مواجهتين اخرين.
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أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداء قويا ومميزا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 71-65.
وفي تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يلعب الزمالك مع الجزيرة في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة بينهما .
ويطمح الزمالك بقيادة مدربه أوجستي بوش لتحقيق الفوز الثاني على الجويرة بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 85/83.
يذكر أن اتحاد السلة قد قر ترحيل مباريات الزمالك في نصف نهائي السوبر لمدة 48 ساعة بسبب تأخر رحلة عودة الفريق من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا.
قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد اليوم. وتسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة. وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض.
وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن اللاعبون تسلموا كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.
وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم من أجل تجديد تعاقدهم مع النادي في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة.
يذكر أن حسين لبيب رئيس النادي قد رفض التفاوض مع أي لاعب للتجديد إلا بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين في الفترة الحالية
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