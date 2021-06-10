/635337/موعد-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-لكرة-السلة-رجال

ومن المقرر إن تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، وكان زعيم الثغر حقق الفوز مرتين علي الشياطين الحمر بنتيجة 58/71 والثانية بنتيجة 65/71 وفي حالة فوز الاتحاد السكندري اليوم يحسم الفريق تأهله للنهائي السوبر، بينما المارد الأحمر إذا حقق الفوز تقام مواجهتين اخرين.

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أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداء قويا ومميزا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 71-65.

وفي تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يلعب الزمالك مع الجزيرة في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة بينهما .

ويطمح الزمالك بقيادة مدربه أوجستي بوش لتحقيق الفوز الثاني على الجويرة بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 85/83.

يذكر أن اتحاد السلة قد قر ترحيل مباريات الزمالك في نصف نهائي السوبر لمدة 48 ساعة بسبب تأخر رحلة عودة الفريق من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا.

قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد اليوم. وتسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة. وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن اللاعبون تسلموا كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم من أجل تجديد تعاقدهم مع النادي في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة.

يذكر أن حسين لبيب رئيس النادي قد رفض التفاوض مع أي لاعب للتجديد إلا بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين في الفترة الحالية