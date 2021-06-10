/635338/وزير-التعليم-فيديو-توضيحي-لكيفية-الاجابة-على-البابل-شيت-قبل-الامتحان-التجريبي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن وزارة التربية و التعليم سوف تصدر نشرة بخصوص الاجابة علي أوراق " البابل شيت" في امتحانات الثانوية العامة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما ذكره وزير التربية والتعليم، بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، وإليكم التفاصيل:-

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

وأوضح وزير التربية والتعليم، طارق شوقي أن تلك التعليمات ستصدر قبل الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة يوم ٢١ يونيو من الشهر القادم، كما سيتم عرض فيديو شرح مفصل تعده الوزارة حاليا.

وزير التربية والتعليم يرد على استفسارات الطلاب

جاء ذلك أثناء رد وزير التربية والتعليم علي استفسارات طلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات علي أحد جروبات تطبيق" الواتس أب " التعليمية، حيث تسأل الطلاب، هل الإجابة على امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت ستكون بالتظليل بالقلم الرصاص أم بالقلم الحبر؟

وقال الوزير:” لو كانت الاجابة بالقلم الحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق ، فكيف سيحاسب عند التصحيح الالكتروني ؟ ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان في لجنة النظام والمراقبة".

نوعية القلم

ومن جانبه ، قال وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من ملاحظة أن الإجابة عن هذه الاسئلة ترتبط بنوعية " السكانر" المملوكة للوزارة بالاضافة إلى نوع الورق المستخدم بالاضافة إلى الـ software المستخدم في التصحيح ، داعيا الجميع إلي انتظار التعليمات و وعدم الاجتهاد بسبب اقتراحات واجتهادات، مضيفا أن الوزارة لم تعلن شيئا بعد ، وسوف نعلن هذا في حينه.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ سوف تنطلق يوم ١٠ يوليو القادم للشعبة العلمية و تنتهي ٢ أغسطس بينما امتحانات الشعبة الادبية تنطلق يوم ١١ يوليو القادم و تنتهي يوم ٢٩ يوليو، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب و المراقبين من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا المعروف بإسم" كوفيد-١٩".