/635339/بحوزتهم-2-كيلو-هيروين-وحشيش-سقوط-3-عاطلين-في-قبضة-مباحث-بنها

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم للإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهم كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، اليوم الخميس 10 يونيو.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن القبض على ثلاثة عاطلين كونوا تشكيل عصابي، وإليكم التفاصيل:-

تفاصيل القضية

وتم تحرير محضر بالواقعة، كما باشرت النيابة التحقيقات، وقررت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتعود التفاصيل عندما ورد معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائر المركز.

الأمن يُمسك بتجار المخدرات

وعلى الفور شكلت حملة مكبرة تمكن خلالها ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمركز من ضبط "ع . م"، وشهرته "العريشى"، 46عامًا، عاطل، مقيم بمسجد فاطمة الزهراء عرب أبو ذكرى بقويسنا بالمنوفية، و"س . س"، 41 عامًا، عاطل، ومقيم ذات العنوان، وسبق اتهامه بـ 11 قضية مخدرات وسرقة، و"ع ع"، 42 عامًا، عاطل، مقيم كفر الجزار، بحوزتهم كيلو ونصف من مسحوق الهيروين المخدر، و200 جرام حشيش، و100 جرام مخدر الأيس، و510 جنيه، وميزان حساس، و3 هواتف محمول للتواصل مع عملائهم.

وبعرض المتهمين على نيابة مركز بنها، قررت بحبس المتهمين الـ 3، أربعة ايام على ذمة التحقيق، واستعجال تحريات المباحث بشأن الواقعة، وإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الجنائى لفحصها.