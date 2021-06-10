/635340/سياحة-وطيران-النواب-تناقش-ملف-إحياء-مسار-رحلة العائلة-المقدسة-وتحويله-لبرنامج-سياحي

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، الاسبوع المقبل وعلى مدار 6 اجتماعات، متابعة ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وتحويله إلى برنامج سياحى متكامل والترويج لها عالمياً، وتأثير هذا المشروع في تنمية العديد من القرى على طول المسار وتجهيز البنية التحتية للمناطق المحيطة به لتكون مؤهلة لاستقبال الزائرين.

أعمال تطوير مدينة الغردقة

كما ستناقش اللجنة متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين ، بالإضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم الاهتمام باستغلال واحة سيوة على الرغم من تعدد مقومات السياحة بها كالعلاجية والبيئية والثقافية وهو ما يعد إهدار للثروات الطائلة التي نملكها والتي يجب استغلالها حتى تعود بالفائدة على مصر .

دوت الخليج يكشف تفاصيل اجتماعات لجنة السياحة بمجلس النواب الاسبوع المقبل

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

وتجدر الاشارة إلى أن مصر وجميع دول العالم تعرضوا فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث طالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .