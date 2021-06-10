مكتبة الإسكندرية تُصدر كتيب «آثار أزمة كوفيد-19 على المرأة المصرية»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، إنه إيمانًا من المكتبة بضرورة المشاركة فى حالة السجال العلمى الدائر عالميًا حول التداعيات المختلفة لجائحة كورونا على العالم المعاصر، وضرورة تقييم وضع المرأة المصرية فى ظل هذه الأزمة، عمل برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية على إصدار هذا الكتيب.

ويحاول الكتيب بحث السياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة ومقارنتها بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة وخاصة "شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين IANWGE"، وذلك من خلال 5 محاور رئيسة، هى: الصحة، الحماية الاجتماعية، التعافى الاقتصادى، التعاون متعدد الأطراف، والتماسك الاجتماعى.

ويتناول الكتيب عددًا من التوصيات التى تهدف إلى الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة بعد مرور 25 عامًا على إصدار بيان بكين الذى يهدف إلى المساواة والتنمية والسلام لجميع النساء فى كل مكان.