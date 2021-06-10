تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، 66 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5055 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من مطار القاهرة الدولي بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم،عمّان، امستردام، الدوحه، بغداد، ميلانو، أبوظبي)، بالإضافة إلى 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان ومرسى علم، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5055 راكبا.
وكانت أكدت شركة مصر للطيران، بأن دولة البحرين لن تسمح بدخول إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.
ويحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5055 راكبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.