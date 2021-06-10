وزير القوى العاملة: أسرة مصري متوفي في إيطاليا تستحق مكافأة تدفع مرة...

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب زوجة المواطن «الشحات.م.م» المتوفى بإيطاليا في 3 أبريل 2020 ومساعدتها في معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تم الفور التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية«الأنبس»، وبحث الملف التأميني للمواطن المتوفي، وأظهر البحث أن حرم المرحوم ونجليها الأطفال لا يستحقون معاشًا لعدم التزام زوجها المتوفي بسداد الأقساط المطلوبة خصوصا في آخر خمس سنوات.

وأوضح الملحق العمالي، أنه نظرًا لأنه المتوفي مؤمن عليه بعد عام 1996 فأسرته تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة.

وقام المكتب بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع المواطنة «سامية .أ .ح» من محافظة الشرقية زوجة المتوفي «الشحات.م.م» وأرشادها بالمستندات المطلوبة وعمل تفويض وذلك لصرف المكافأة.