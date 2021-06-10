ختام امتحانات الإعدادية بالجيزة والإسكندرية اليوم.. والنتائج نهاية الاسبوع المقبل

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تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، اليوم الخميس.
انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية
وانتهت اليوم الامتحانات في محافظات الجيزة والإسكندرية والمنوفية و كفر الشيح والاسماعيلية، وذلك بعد ماراثون امتحاني استمر لمدة أسبوع، بينما انتهى الطلاب بباقي محافظات الجمهورية في النصف الأول من الأسبوع الجاري.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس وإليكم التفاصيل:-
1.4 مليون طالب وطالبو أدوا الامتحانات
وخاض الامتحانات ما يصل ١.٤ مليون طالب وطالبة، أدوا الامتحانات في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، طبقا لخطط وزارة التربية و التعليم.
وفي نفس السياق تواصل كنترولات الشهادة الاعدادية أعمال تقدير الدرجات في مختلف محافظات الحمهورية تمهيد لاعلان النتيجة نهاية الاسبوع القادم حيث تظهر النتائج تباعا في كل محافظة طبقا لجدول الامتحانات التي طبق بها.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد شددت على كافة الإدارات التعليمية ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات الشهادة الاعدادية ، التي تشمل القيام بتعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، ومنع التكدس وتطبيق التباعد تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
كما عقدت الامتحانات مع تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلًا من 20 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.
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