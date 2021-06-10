الأهلى يستأنف تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة الترجي

/635342/الأهلى-يستأنف-تدريباته-عصر-اليوم-بعد-انتهاء-الراحة-استعدادا-لمواجهة-الترجي

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ومن المقرر أن يجهز محللي الأداء يوشا فالدويا وموسى ماتلابا، تقرير شامل عن الترجي التونسي قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقديمه لموسيمانى.

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وحذر المدير الفني من خطورة 4 لاعبين في الترجي وهم أنيس البدري ، عبد الرءوف بن غيث ،الليبي حمدي الهوني ،فوسيني كوليبالي.

ويخضع الجهاز الفني ولاعبين الفريق بالنادي الأهلي، لإجراء مسحة كورونا، قبل استئناف التدريبات بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ستة أيام.

استعداداً لمباراة المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً. ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن خاض الشياطين الحمر مباراة وديه أمام فريق مصر للتأمين والتي انتهت بنتيجة 2/2