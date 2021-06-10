/635348/هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-غياب-الخدمات-بمساكن-الشباب-في-الرماية

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور جنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، بشأن غياب الخدمات بمساكن الشباب في منطقة الرماية بالجيزة.

مساكن الشباب بالرماية

وأشار النائب هشام حسين ،عضو مجلس النواب، إلى أن الشباب مالكي هذه الوحدات السكنية من غياب تام للخدمات وهو ما يمثل أزمة كبيرة لهم، ويعوق حياتهم اليومية، قائلا: هذه المنطقة تعاني من عدم انتظام التيار الكهربائي والتي تنقطع بشكل مستمر، فضلا عن تكسير الشوارع الداخلية بشكل يمثل أزمة كبيرة ويصعب معه الحركة.

انتشار القمامة

وتابع النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، كما تعاني المنطقة أيضا من انتشار القمامة بشكل كبير، لاسيما في ظل عدم وجود صناديق لجمع القمامة وهو ما يتسبب في تناثرها في الشوارع، وهو ما يترتب عليه تعطيل الحركة فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب هشام الحسين بطلب احاطة بشأن مساكن الشباب فى الرماية

وطالب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، باتخاذ اللازم وتشكيل لجنة لبحث كافة الإشكاليات وعمل جدول زمني بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل وضع الحلول اللازمة لها.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.