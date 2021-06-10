/635349/مصرع-بائع-بطيخ-وإصابة-أخر-في-مشاجرة-بالاسلحة-النارية-بشبرا

سادت حالة من الرعب بين أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بالقليوبية ، عندما لقى بائع مصرعه وأصيب اخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين بائعين ، وعلى الفور تم نقل الجثمان والمصاب الى المستشفى.

دوت الخليج، ترصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن الحادث الذى وقع بين بائع فاكهة وآخر بالأسلحة النارية، وإليكم التفاصيل:-

بداية المشاجرة

ترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من المواطنين بنشوب مشاجرة كبيرة واطلاق اعيرة نارية في وسط شارع بورسعيد بمنطقة ام بيومى بشبرا الخيمة.

تحريات النيابة

وكشفت تحريات مباحث القليوبية، نشوب مشاجرة بين طرفين بالاسلحة النارية، وعندما تدخل بائع بطيخ للتهدئة وانهاء المشاكل قام احد طرفيها باطلاق اعيرة نارية عليه فسقط قتيلا فى الحال على الأرض فى بحر من الدماء، وأصيب صاحب محل في المنطقة وباشرت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق إندلع داخل مخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد بشبرا الخيمة ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.