/635350/انخفاض-الحالات-الصين-تسجل-21-إصابة-بفيروس-كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محلية العدوى، جميعها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

تسجيل 15 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي

وحسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية، اضافت الصحة أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، موضحة أنه لم تسجل أي حالات مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض.

وأشارت لجنة الصحة الصينية إلى أن إجمالي ما تم تسجيله من إصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 91337 إصابة، مؤكدة أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 86285 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 4636 حالة.

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