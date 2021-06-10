/635352/مونديال-2030-برؤية-مصرية-سعودية-ومشاركة-إيطالية-تفاصيل-ملف-مصر-لإستضافة-كأس-العالم

شهدت الفترة الماضية العديد من الأخبار عن تقدم مصر بملف مشترك مع إيطاليا والسعودية لإستضافة كأس العالم 2030، ويكشف دوت الخليج أبرز المستجدات حول تقدم "أم الدنيا " لإستضافة العرس الدولي لكرة القدم والمقرر إنطلاقها في عام 2030 بعد نسخ قطر في 2022 والملف المشترك لدول أمريكا الجنوبية في 2026.

وتسعى مصر بجانب السعودية بشكل كبير بالإضافة لدولة إيطاليا التقدم لملف قوي قادر على إقتناص تنظيم نسخة 2030 على غرار فوز دول أمريكا والمكسيك وكندا بنسخة عام 2026 ، وعلم دوت الخليج أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة تدرس أخذ الخطوات الرسمية خلال الفترات المقبلة بعد التشاور مع الدول المقرر دخولها في الملف من أجل التقدم بشكل رسمي لإستضافة المونديال.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد أكد أن مصر قادرة على استضافة كأس العالم 2030 ، وبالفعل الدولة المصرية تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في ملف التنمية المستدامة 2030 التي أنطلق في ظل الرؤية السياسية الكبيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر تسعى لتنظيم مونديال 2030

وتابع: " في حالة الإستقرار على تقديم ملف إستضافة كأس العالم 2030 لصالح مصر سنقوم بالإعلان عن ذلك وبالتمسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم. الجدير بالذكر أن صحيفة "آس" الإسبانية، كشف عن الدول المرشحة لإستضافة كأس العالم 2030 وتقدمت بملف تسعى من خلالها الحصول على حق التنظيم وهي : - أوروجواي، الأرجنتين، باراجواي، تشيلي (ملف رباعي مشترك بين دول أمريكا الجنوبية).

- المغرب (أفريقيا).

- رومانيا، اليونان، بلغاريا، صربيا (ملف أوروبي رباعي مشترك).

– إسبانيا والبرتغال (ملف أوروبي ثنائي مشترك).

في نفس السياق أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ : " وزير الشباب والرياضة فعل أمور مهمة للغاية وحقق إنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة ، كان مخصص لوزارة الشباب مليار ونصف للوزارة وهو مبلغ قليل بالنسبة لقطاع الرياضة ، ونحاول تفعيل القوانين وطلبنا في الوقت السابق بزيادة ميزانية الرياضة حتى تتمكن من السيطرة على الرياضة في مصر ومجابهة الأندية العالمية".

وواصل وكيل وزارة الشباب والرياضة : " لابد من تفعيل رابطة الأندية المحترفة في الدوري الممتاز ، على خطى الدوريات الكبرى والعالمية ، وحينها يكون اختصاص اتحاد الكرة هو الاهتمام بكأس مصر والناشئين ".

واستكمل: " السياحة الرياضة أرى أنها قريبة من التفعيل في مصر ، نجحنا في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية في الأوقات السابقة ، ونحن نطمح في وجود مصر في مرتبة متقدمة في السياحة الرياضية ، ومتأكد من وصولنا لتلك المرحلة في ظل قيادة سياسية برئاسة الرئيس السيسي حكيمة".