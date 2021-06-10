الأسبوع المقبل.. سياحة النواب تناقش إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب على مدار 6 اجتماعات، برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة، ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ، وتحويله إلى برنامج سياحى متكامل والترويج لها عالمياً.





كما تناقش اللجنة، تأثير هذا المشروع فى تنمية العديد من القرى على طول المسار وتجهيز البنية التحتية للمناطق المحيطة به لتكون مؤهلة لاستقبال الزائرين، وذلك خلال جلسات الأسبوع المقبل. وتناقش اللجنة أيضا، متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين، بالإضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم الاهتمام باستغلال واحة سيوة على الرغم من تعدد مقومات السياحة بها كالعلاجية والبيئية والثقافية وهو ما يعد إهدارا للثروات الطائلة التى نملكها والتى يجب استغلالها حتى تعود بالفائدة على مصر.

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