الحكومة: لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميا فى مزارع الدواجن بمصر

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصر، وقد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة الدواء المصرية، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصر.





وشددت الجهتان على أن كافة الأدوية البيطرية، بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة فى علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية. وأشارتا إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

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