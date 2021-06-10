برلمانى يطالب بالانتهاء من تطعيم مراقبى الثانوية العامة بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع درجة الاستعداد فى القطاع الطبى، أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تجرى الشهر المقبل، لمواجهة أى حالات طارئة قد تحدث، بالتعامل السريع معها، وإعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات.





وأكد زين الدين فى تصريح له اليوم الخميس، ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع مراقبى الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا قبل بدء الامتحانات فى 10 يوليو المقبل، مشيرا إلى تلقى هؤلاء المراقبين للقاح يمثل أولوية قصوى الآن، حيث سيحد من انتشار العدوى وتداعياتها وآثارها. كما شدد عضو مجلس النواب، على أهمية تواجد سيارات إسعاف بالقرب من المدارس المعدة للامتحانات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة لها، وكذلك تواجد فرق طبية باستمرار داخل تلك المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين أولا بأول. وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أيضا على حسن اختيار مقار الامتحانات بحيث تكون جيدة التهوية مع مراجعة البنية التكنولوجية بها، لاسيما وأن الامتحانات ستجرى بالنظام الإلكترونى، مطالبا بالاستعداد لحل أى أزمة فنية قد تحدث أثناء الامتحانات.

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