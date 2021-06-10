لإنقاذ 20 ألف مواطن من العمى.. بروتوكول تعاون بين «صناع الخير» وبنك مصر

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مشترك لدعم مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.





يهدف بروتوكول التعاون لإنقاذ 20 ألف مواطن غير قادر من الإصابة بالعمى من خلال تنظيم قوافل طبية متخصصة للكشف على عيونهم وتسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية واجراء جراحات المياه البيضاء المطلوبة لهم.

مثل صناع الخير فى احتفالية توقيع البروتوكول هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة ووقع عن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع هناء البورينى مديرة المؤسسة، وحضر احتفالية التوقيع هبة حسين مديرة برامج مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وعدد من قيادات المؤسستين.



وفى كلمته خلال احتفالية توقيع البروتوكول أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير على ترحيب المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع الذراع التنموى لبنك مصر، موضحا أن بروتوكول التعاون ينص على تعاون المؤسستين فى تنظيم 33 قافلة طبية متخصصة تجوب القرى الأشد إحتياج فى 11 محافظة وتقدم خدمات طبية عالية الجودة فى مجالات توقيع الكشف على العيون وصرف القطرات العلاجية اللازمة وعمل النظارات الطبية وإجراء 2.000 عملية مياه بيضاء بالمجان تماما للمستحقين ممن تم توقيع الكشف الطبى عليهم فى القوافل وثبت إحتياجهم لإجراء جراحات المياه البيضاء.



وفى كلمتها خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون أكدت هناء البورينى مديرة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع أن استهداف إنقاذ 20 ألف مواطن مصرى غير قادر من سكان القرى الأشد احتياج من الإصابة بالعمى يأتى ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى المشاركة بفاعلية ومن واقع المسؤولية المجتمعية لبنك مصر.



وأن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومن خلال الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تسعى للوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال محاربة العمى الى كل مصرى غير قادر فى محل إقامته وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماماً من أجل تغيير إيجابى حقيقى فى خريطة انتشار أمراض العيون فى مصر والقضاء بشكل فعلى على مسببات العمى لدى الكثير من المصريين غير القادرين.