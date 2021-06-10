جدة - نرمين السيد -

وقالت الكنيسة فى بيان لها: إن ليس لديهم أى أشخاص علمانيين يجمعون تبرعات، وأن الإيصال المتداول بين الناس ليس له صلة بالكنيسة، وأن إيصالات التبرعات المعتمده تكون مختومة بختم المطرانية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنيسة مارجرجس بنزلة عبيد تحذر من نصاب يجمع تبرعات باسمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.