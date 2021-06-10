صور.. إطلاق سيارات متنقلة لخدمة عملاء مياه الشرب فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف جابر، أن تلك السيارات جرى تصميمها خصيصاً وتجهيزها وفقا لأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة.

وأشار إلى أن سيتم الدفع بتلك السيارات بالمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن وممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل "التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى".