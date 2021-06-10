شعراوى لنواب التنسيقية: لا توجد دولة بالعالم تنفذ مشروعا مثل الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - وضم وفد التنسيقية من مجلس النواب كلًا من، النائب طارق الخولى، النائب أحمد فتحى، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغنى، النائبة إيمان الألفى، النائب محمد إسماعيل، النائب أحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلًا من النائب محمد عزمي، النائب محمود القط، النائب محمود تركى، النائبة راجية الفقى، النائب أحمد فوزى، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد نبيل، محفوظ حامد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، سالى أبو النصر، مؤمن سيد، كما شارك فى اللقاء عدد من رؤساء القطاعات ومساعدى الوزير.

وفى بداية اللقاء، أعرب اللواء محمود شعراوى، عن سعادته بلقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يمثلون جيل الشباب من مختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصرى فى عدد من القضايا والملفات الحيوية التى تنفذها الوزارة والمحافظات.

وقال شعراوى، إنه حرص منذ بداية الفصل التشريعى الجديد على تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب دوائرهم ومناقشتها، والعمل على حلها، كما وجه السادة المحافظين بالقيام بنفس الأمر وإتاحة الفرصة للنواب لعرض مقترحاتهم وطلباتهم والمشكلات التى تواجه دوائرهم لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بمد جسور التواصل مع أعضاء مجلسى الشيوخ و النواب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الأهمية، التى يوليها رئيس الجمهورية منذ توليه المسؤولية لتمكين الشباب المصرى فى كافة مناحى الحياة وتولى المناصب القيادية واشراكه فى اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين و نواب للمحافظين من الشباب، وكذا اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مؤكدا أن الشباب المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يحظى بدعم غير مسبوق.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية حصلت على مدار الثلاث سنوات الماضية على دعم وتشجيع غير محدود من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأصبحت متفاعلة وشريكة فى كافة المشروعات والملفات، التى يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة فى الملفات الخدمية التى تهم المواطن.

وخلال اللقاء تحدث أعضاء التنسيقية وأشادوا بالمجهود الكبير الذى يبذله وزير التنمية المحلية وكافة القيادات والذى ساهم فى تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية.

وعلى مدى حوالى 3 ساعات تلقى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من نواب مجلسى النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين وبدأ النائب عمرو درويش، الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق "درويش" إلى التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلى ثوابت وطنية مشتركة.

كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسى النواب والشيوخ، وسأل "القط" عن مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالوزارة، كما أشاد النائب بمبادرة الوزارة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوى المقدمة منهم على المحافظين، وأكد على ضرورة استمرار هذه المبادرة.

وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية لوزارة التنمية المحلية داخل المحافظات، كما أثنت على التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت "الطباخ" بمقترح إنشاء مكتب فنى متكامل خاص بالنواب فى المحافظات بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسى، وأكدت بأن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على المواطنين فى المحافظات.

وقدم النائب محمد عزمى، مقترحًا ليكون هناك تعاون مباشر مع التنسيقية فى الفترات المقبلة، وقال إن التنسيقية سوف تعد بروتوكولًا لتعرضه على الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من مجالات وأفكار التعاون بين الجانين مؤكداً أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة.

وتساءل النائب محمد إسماعيل، عن جهود الوزارة فى ملف تمكين الشباب بالديوان العام والمحافظات فى ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة فى المحافظات، وتحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح "الجمع المنزلى" للتغلب على مشكلات القمامة، وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.

وأشاد النائب طارق الخولى بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين والوزارات الأخرى بالحكومة، كما أثنى على دعم اللواء محمود شعراوى لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة، وقال إن هناك مخاوف متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما استفسر "الخولى" عن جهود الوزارة فى مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولى داخل الوزارة وعن ضرورة وجود تواصل بين القطاع ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والاطلاع على جهود قطاع التعاون الدولى فى تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية.

وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ودور الوزارة فى هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضى المملوكة لبعض الوزارات والتى تحتاج المحافظات لاستغلالها. وتناولت النائبة إيمان الألفى، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة فى بعض المحافظات.

وقال النائب أحمد فتحى، أن تمكين الشباب مطلب ضروري، وأن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم فى التدريب الصيفي، وهو ما يؤدى لتوفير شباب كفء قادر على القيادة.

وتحدثت إيمان طلعت، عضو التنسيقية عن مشروع الـ1000 قرية ومراحلها، كما تحدث محفوظ حامد، عضو التنسيقية عن بعض المشاكل الخاصة بتقديم الخدمات فى الأحياء، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل على المواطنين وخاصة ذوى الإعاقة، وأكدت سالى أبو النصر، عضو التنسيقية ضرورة مراعاة كبار السن فى المراكز التكنولوجية.

وتناول النائب أحمد فوزى، مشروع حياة كريمة، وتطوير 1.500 قرية فى المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجرى من تطوير فى صعيد مصر، وعرض "فوزي" صعوبة وجود أراضى لإقامة بعض المشروعات فى الصعيد وخاصة فى القرى الريفية، و صعوبة تخصيص هذه الأراضى لإقامة المشروعات عليها. وطالب النائب أحمد فوزى بالتوسع فى إنشاء مدن جديدة فى الصعيد.

وأخذ الكلمة النائب محمود تركى، حيث ثمن مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ على المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة.

كما تحدثت النائبة راجية الفقى عن ملف التحول الرقمى فى محافظة بور سعيد، وأشادت بالنجاحات التى شهدتها المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، كما أكدت ضرورة دراسة نموذج بور سعيد فى التحول الرقمي، وأن هناك أساسيات فى التجربة يمكن تعميمها على بقية المحافظات، وتحدثت النائبة رحاب عبد الغني، عن رغبتها فى وجود مسؤول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون فى جميع الملفات.

كما عرض النائب أحمد مقلد، بعض التفاصيل عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع 26 حزبا سياسيا وعشرات الشباب المستقلين، وأشار إلى نجاح شباب التنسيقية فى كافة المناصب التى أوكلت إليهم، كما وضح رؤية التنسيقية فى مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية.

وقال "مقلد" إن هذه الملفات الضخمة لن تحل فى اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، كما أكد أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، ونحتاج إلى العمل المؤسسى بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التى تعود على المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، حيث أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى القادم لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات الحيوية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومى والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة فى المشروع بدأت فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من السيد رئيس الجمهورية بصورة رسمية حيث يستهدف هذا المشروع القومى نحو 60% من الشعب المصرى.

وكشف "شعراوى" عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية فى محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى القطاعات التى تهم المواطنين.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار، حيث تم حتى يونيو الجارى تنفيذ حوالى 3.707 مشروع فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 ألف فرصة عمل بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى دعم التنمية الشاملة فى الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات فى المناطق السكنية، قال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، و لم تحدد أى مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور فى التوجيهات الصادرة للمحافظات فى هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً توجيه المحافظات بالبدء فى دراسة توفير قطع أراضى خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات فى كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة فى هذا الإطار خلال الفترة الحالية.

وأكد الوزير، أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التى تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك فى تكدس وزحام مرورى فى بعض المناطق.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.

وقال "شعراوى" إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجرى حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الدولة جادة فى التصدى بكل حزم للبناء المخالف والعشوائى بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى، مشيراً إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التى قدمتها الحكومة للمواطنين فى الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر فى القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح فى الريف المصرى حوالى 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتى تساوى 25% من القيمة التى حددتها الدولة.

وأكد شعراوى، أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين فى الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح فى مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقى المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".

وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات، قال اللواء شعراوى، إنه فى عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.

وأضاف شعراوى، أن إجمالى المشروعات التى تم تنفيذها حتى الآن حوالى 154 مشروع بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالى 8 مليار جنيه، مضيفاً أنه عندما تم البدء فى تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية فى المحافظات سوى 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا 66 مدفن صحى أمن حيث تم إنشاء 26 منهم وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجارى، كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 مليون جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن البرنامج الثانى للمنظومة الخاص بعقود التشغيل سواء ما يخص بالجمع والنقل والتعاون مع شركات النظافة وبعض الجمعيات الأهلية الشبابية بالقرى والمراكز، كما شهدت الفترة الماضية إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالى 3.809 معدة، بالإضافة إلى رفع مئات الألاف من أطنان المخلفات التاريخية التى كانت موجودة فى المقالب العشوائية ، مؤكداً سعى الوزارة لإدارة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة تشجع الجمعيات الأهلية الشبابية وتدعمها فى التواجد فى المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة فى القرى، مضيفاً أن قانون إدارة المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية يساعد فى دعم المنظومة الجديدة بالمحافظات، لافتاً أن الوزارة تتعاون فى تنفيذ هذه المنظومة مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية والهيئة العربية للتصنيع، وتم منذ أيام قليلة توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و انفيروماستر للخدمات البيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه حرص منذ توليه المسؤولية على الاهتمام بالمبادرات الشبابية والاستماع للأفكار والمقترحات الجديدة للشباب من مختلف المحافظات فيما يخص التحديات والقضايا التى تواجه المواطنين، حيث تم تحديد 3 محاور لملف الشباب بالوزارة منها تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار التى قدمها الشباب على أرض الواقع فى عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف النظافة والمخلفات منها هنجملها ومجلس إدارة الشارع ومعاً لنرتقى وكذا تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية وإطلاق مبادرة شباب الخير وغيرها من المبادرات الأخرى.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة اهتمت أيضاً بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك فى قريتك، لافتاً إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات، حيث تم توفير مئات الدورات التدريبية فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة لمصر وبعض شركاء التنمية لتوفير منح ودورات تدريبية بالخارج بالصين والهند وبعض الدول العربية، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة من رئيس الجمهورية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر فى عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية باعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم توفير إنشاء 318 مركز تكنولوجى بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات على الانترنت والتى تتيح حوالى 42 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى تسيير بعض العربات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين فى الأماكن المكدسة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها فى قانون المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى عدد من الملفات التى تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء ونجحت المبادرة فى بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمواطنين بمختلف المحافظات وسيتم تحسين مستوى الخدمة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية فى مصر وبعض المنظمات الدولية الموجودة فى مصر.

كما نجحت الوزارة فى عودة عضوية مصر إلى منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة حيث تستضيف القاهرة مقر إقليم شمال إفريقيا والذى سيتم افتتاحه رسمياً خلال الشهر الجارى خلال استضافة المجلس التنفيذى للمنظمة.

وأوضح "شعراوى" أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها فى المحليات حيث أن حوالى 48 % من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات ، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات.

وفى ختام اللقاء، توجه وزير التنمية المحلية بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم فى هذا الحوار الهام والبناء والذى عكس اهتمام ووعى نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالقضايا التى تهم المواطن.

ودعا اللواء محمود شعراوى، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذى سيعقد فى القاهرة خلال الشهر الجارى وكذا المشاركة فى الزيارة التى سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للاطلاع على دور المركز فى تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.

كما تقدم أعضاء التنسيقية، بالشكر للواء محمود شعراوى على عقد هذا اللقاء المهم لمناقشات العديد من الملفات والموضوعات التى تهم المواطنين بالمحافظات وتوضيح بعض النقاط المهمة، كما أشادوا بالجهود التى تبذلها الوزارة خلال الفترة الماضية على أرض مختلف المحافظات لتحسين جودة حياة المواطنين.

وطلب النواب بأن يتم استمرار التنسيق واللقاء بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع إمكانية دراسة إعداد بروتوكول للتعاون بين الوزارة والتنسيقية فى بعض مجالات العمل المشتركة التى تحقق الفائدة للمواطنين.