فيديو جراف.. مدينة الذهب تعكس تاريخ مصر العريق

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتى ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.





فى الفيديو جراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن مدينة الذهب المصرية. جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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