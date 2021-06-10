التعليم تعلن موعد وشروط القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد وشروط القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.

وتقرر فتح باب التقديم للإلتحاق بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو القادم.

لخريجي الاعدادية.. فتح التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في يوليو المقبل.

وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الإعدادية في :

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم

سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2021

شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم:

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.