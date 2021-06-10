التعليم تعلن موعد وشروط القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد وشروط القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.
وتقرر فتح باب التقديم للإلتحاق بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو القادم.
لخريجي الاعدادية.. فتح التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في يوليو المقبل.
وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الإعدادية في :
مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام
مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية
التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي
فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج
مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي
شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم
سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2021
شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم:
أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.
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