شعراوى: مركز سقارة ينظم دورة تدريبية متقدمة عن ادارة الازمات

فى اطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير مراكز ادارة الازمات بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بها ... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل دورة تدريبية متقدمة عن ( الحد من المخاطر ) للمديرين والعاملين بإدارات الازمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الامطار والسيول ، ويقوم بالتدريب خريجو الدورات المتقدمة لبرامج TOT التى ينفذها مركز سقارة ويستفيد من متدربيها المميزين فى مجالات متعددة .

كما ينظم مركز سقارة الاسبوع المقبل دورتين جديدتين ... الاولى : دورة متقدمة عن ادارة المشروعات PMPفى مجال ريادة وخطط الأعمال ، ويقوم بالتدريب فيها ايضا خريجو دورات TOT ، اضافة الى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال المشاركة المجتمعية ، فيما تستمر للاسبوع الثانى على التوالى الدورة المتقدمة لاساسيات التحول الرقمى وادارة مراكز البيانات وصيانه الحاسبات والشبكات ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل 125 متدرباً من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بصدد إعداد منظومة رقمية لرصد المخاطر والتحليل المستمر لها وسيكون المواطن شريك فى هذه المنظومة للإبلاغ عن مخاطر فى المحافظات موضحا أن الوزارة تقوم بإعداد وتطوير خريطة للمخاطر فى كل محافظة وتحديثها بشكل دورى ومستمر لأعمال المواجهة وآليات التنفيذ ، واعداد خطط زمنية لتنفيذ برامج تدريبية ميدانية بالمحافظات وفقاً لانواع المخاطر المحتملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى : تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب ( مشروعك ) ، ودورة فن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم للمديرين والعاملين بادارات العلاقات العامة ، و دورة ادارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومى و تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بادارات العلاقات العامة والاعلام ومراكز التدريب ، واستفاد من هذه الدورات 99 متدرباً فى جميع المحافظات .