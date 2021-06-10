/635354/أمهات-مصر-يرصدن-مستوى امتحان-الإعدادية-ومطالبات-بمراعاة-ظروف-الطلاب-في-التصحيح

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض يالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مستوي إمتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ردودد فعل الطلاب تجاه امتحانات الشهادة الإعدادية، وإليكم التفاصيل:-

مؤسس اتحاد أمهات مصر: امتحان الهندسة جاء سهلًا

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر، إن إمتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، بينما تباينت الآراء بين السهل والصعب في جغرافيا الإسكندرية وصعوبة في التاريخ، وسهولة إمتحان العلوم لطلاب محافظة الغربية.

مؤسس أمهات مصر: امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة بورسعيد جاء سهلًا

وتابعت مؤسس أمهات مصر:” إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب محافظة بورسعيد جاء صعبا تضمن أسئلة في مستوي الطالب المتميز، بينما جاء إمتحان الدراسات الإجتماعية لطلاب محاقظة الجيزة سهلا.

وناشدت عبير مصححي الإمتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية بمراعاة ظروف الطلاب عند عملسة التصحيح، لافته أن الطلاب أثرت عليهم ظروف جائحة كورونا وتعرضوا لضغط نفسي ولم يستطيع أغلبهم التركيز بنسبة كبيرة مع المنهج.