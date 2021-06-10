/635347/المنتخب-الأولمبي-يوضح-موقف-جالاتا-سراي-من-انضمام-مصطفي-محمد-للفراعنة

وقال عبد العزيز لإذاعة أون تايم سبورت: "لم تصلنا أي مخاطبات رسمية من جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد ومشاركته في الأولمبياد، أو تبادل حديث بين المدربين شوقي غريب وفاتح تريم".

وتابع "لقد أنهيت اجراءات التجنيد وحجز تذكرة الطيران لمصطفى، لأنه سيعود إلى تركيا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي وبانتظار عودته مجددا يوم 4 أو 5 يوليو".

وأستكمل حديثة قائلاً "مصطفي محمد له الشرف في اللعب بالبطع مع المنتخب، ولم نتلقي رفض من النادي، وننتظر الرد النهائي.

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واختتم حدثة قائلاً: " فيما ما يخص محمد صلاح وأحمد حجازي مع ناديي ليفربول واتحاد جدة، كل شيء سيتضح قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري".

يدخل منتخب مصر الأولمبي مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة جنوب إفريقيا ودياً، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعداداً لاولمبييات طوكيو.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.