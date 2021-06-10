/635351/اتحاد-كرة-الطائرة-يفاضل-بين-صالتين-لاستضافة-نهائي-كاس-مصر

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن المفاضلة بين الإسماعيلية أو صالة المقاولون العرب لإستضافة كاس مصر للموسم الحالي.

والتي من المقرر لها يوم 19 من هذا الشهر، حيث أشار بأن صالة المقاولون هي الأقرب لإستضافة نهائي كاس مصر، بعدما شهدت تتوج الأهلي باللقب.

مونديال 2030 برؤية مصرية سعودية ومشاركة إيطالية.. تفاصيل ملف مصر لإستضافة كأس العالم

توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق بالفوز على الجزيرة أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.

ومن ناحيه اخري توج رجال طائرة الأهلي أمام الزمالك الأربعاء الماضي في المباراة الحاسمة لبطولة الدوري العام، حيث انتهي اللقاء بنتيجة ثلاث أشواط للمارد الأحمر، في المباراة الختامية.