/635355/الكاميرون-تؤكد-استضافة-أمم-إفريقيا-2022-صور

أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2022 في يناير المقبل، بعدأن أنتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عن استضافة “أم الدنيا” لكأس الأمم الإفريقية، ويرصد دوت الخليج موقف الفريق .

وأجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انطلاق البطولة لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتخوف من زيادة عدد الإصابات بالمنتخبات المشاركة.

ولكن خرجت بعض التقارير في الأيام الماضية التي تتحدث عن عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة البطولة إلى جانب تأجيل حفل مراسم قرعة دور المجموعات بسبب فيروس كورونا رسمي من جانب "كاف".

غرد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، سيدو مبومبو نجويا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "ستستضيف بلادنا كأس أمم إفريقيا في يناير 2022، نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب الحكومة الكاميرونية لتنظيم مهرجان رائع لكرة القدم سيكون الأول من رئيس الكاف باتريس موتسيي.

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قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.