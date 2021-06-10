/635359/رئيس-المارد-الأحمر-ضيف-المجري-والشاطر-بالبيت-الكبير-نكشف-تطوير-قناة-الأهلي

تشهد قناة النادي الأهلي تغييرات شبه شاملة خلال الفترات القادمة ، يأتي على رأسها تواجد إسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنتوي القيام بها الشركة المالكة لحقوق القناة.

وعلم دوت الخليج أن القناة قررت تبديل برنامج البيت الكبير الذي كان يقدمه هاني رمزى لذات البرنامج مع إسلام الشاطر والذي نشرت القناة البرومو الخاص به ولقى تفاعلا وتدولا كبيرا عبر منصات التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

ويتفرغ هاني رمزى لتقديم برنامج جديد عبر قناة الأهلي يطلق عليه مصطلح " المحترف " ويهتم بكل مايخص شئون المحترفيين المصريين في الخارج والكرة العالمية بشكل عام ، هذا يأتي في ظل الإعلان عن برنامج ينطلق غدا من تقديم مصطفى عبدة ويطلق عليه أسم " المجري".

وعلم دوت الخليج ان حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق هو ضيف الحلقة الأولى من برنامج المجري مع مصطفى عبدة ظهير وقائد القلعة الحمراء الأسبق ، ضمن الإنطلاقة الجديدة لقناة المارد الأحمر بعد التطوير والتعديلات.

الإنطلاقة الجديدة لقناة النادي الأهلي

ولقت التعديلات والإنطلاقة الجديدة بقناة الأهلي تدوالا وتفاعلا كبير من جمهور القلعة الحمراء عبر منصات التواصل الإجتماعي حتى تصدر وسم إسلام الشاطر تريندات البحث عبر تويتر.

كشفت قناة النادي الأهلي عن حقيقة عروض تبادل اللاعب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم داخل القلعة الحمراء مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في صفقة تبادلية بين المارد الاحمر والنادي السماوي خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادمة، ويستعرض دوت الخليج أبرز التصريحات.

وأكد أحمد سمير الإعلامي بقناة النادي الأهلي : " ما يتردد بشأن وجود صفقة تبادلية بين النادي الأهلي وبيراميدز غير صحيح على الإطلاق ، وليس له أساس من الصحة بشأن إنتقال ناصر ماهر مقابل ضم المارد الأحمر لإبراهيم عادل".

قناة الأهلي تكشف حقيقة انتقالات لاعبي الفريق

وتابع سمير: "حتى هذة اللحظة لم يخرج أحد ويتحدث عن هذا أو يتم ذكر مصدر تلك المعلومة الأمر الذي يبرهن على أن تلك الأخبار مجرد إشاعات فقط".

وواصل: " كل مايقال أيضا في ملف رحيل عمرو السولية غير صحيح أيضا ، الأهلي مقبل على خوض مواجهة مهمة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأي أخبار عن انتقالات اللاعبين هي بمثابة أخبار شائعة".