تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية إنبي لكرة القدم.. تفاصيل

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ويرصد دوت الخليج مواعيد الأختبارات:

والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 على ملاعب ستاد الجامعه إختبارات محافظة الجيزة بمركز 6 اكتوبر تحت إشراف جمال ياسين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 على ملاعب النرجس بالقوات المسلحة مساكن دهشور .

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إختبارات محافظة الجيزة بمركز البراجيل تحت إشراف معتز النجار وذلك يوم الخميس الموافق 17/6/2021 على ملاعب مركز شباب البراجيل. وسيتم الإعلان عن إستكمال باقى إختبارات المحافظات قريباً.

وكانت بدأت أول أيام اختبارات الناشئين لنادي إنبي بكفر الدوار في البحيرة، يوم الثلاثاء الماضي، الأول من شهر يونيو 2021، على ملعب مركز شباب كفر الدوار.

فيما تقام اختبارات الشرقية التابعة للنادي البترولي، على ملعب الباشا الغابة البلد مركز الحسينية يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021، وعلى ملعب ستاد الجامعة بالزقازيق يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021.

بينما أقيمت اختبارات الدقهلية، يوم الخميس الثالث من شهر يونيو 2021 علي ملعب مركز شباب جزيرة القباب بمركز دكرنس.

وفي محافظة المنيا، أجريت الاختبارات علي ملعب مركز شباب مغاغا يوم الجمعة الموافق 4 يونيو، وعلي ستاد مطاي يوم السبت 5 يونيو 2021.

وفي محافظة كفر الشيخ، أقيمت الاختبارات يوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2021، علي ملاعب نادي كفر الشيخ.

على أن تستكمل باقي الاختبارات يوم السبت الموافق 19 يونيو، علي ملعب مركز شباب دسوق بمركز دسوق، وعلي ملاعب مركز شباب بيلا في مركز بيلا يوم الاثنين الموافق 14 يونيو.

في الإسماعيلية، من المقرر أن تقام الاختبارات الخاصة بالنادي البترولي على ملعب مركز شباب التل الكبير يوم الخميس 10 يونيو 2021.

فيما تقام اختبارات محافظة الغربية، على ملاعب كلية التربية الرياضية بطنطا يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021.

وفي الجيزة، تقام اختبارات النادي البترولي، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، على ملعب نادي النرجس للقوات المسلحة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يختتم نادي انبي اختبارات الناشئين بمحافظة القاهرة في مركز شباب المعادي الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021.