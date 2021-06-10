توقيع اتفاقية تعاون بين «التعليم العالى» والوكالة الجامعية للفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - وقع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعن الوكالة الفرنكفونية جان نويل باليو مدير المكتب الإقليمى للوكالة فى الشرق الأوسط.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ المشروعات التى تعتزم الوكالة الجامعية الفرنكفونية دعمها فى مصر، ووضع إمكانيات الوكالة لخدمة الجامعات المصرية.

ويتيح مقر الوكالة الجامعية الفرنكفونية بجامعة القاهرة تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية والتى تتضمن تعزيز العلاقات مع الفرنكوفونية الدولية ورفع كفاءة الجامعات المصرية من خلال جودة التدريب والبحث العلمى والابتكار، والحوكمة الجامعية، وكذلك دعم التوظيف والإدماج المهنى للخريجين خصوصا عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن ترسيخ دور الجامعات بصفتها جهة فاعلة فى مجال التنمية الثقافية للمجتمعات خاصة التنمية اللغوية والثقافية.

وتنص الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على التزام مكتب الوكالة الجامعية الفرنكفونية بتقديم خطة عمل لوزارة التعليم العالى يتم تحديثها سنويا، بالإضافة إلى بيان سنوى حول الأعمال والأنشطة التى تم إنجازها.

شهد مراسم التوقيع د.ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، والسفير خالد حسام عارف وزير مفوض مدير شؤون الفرانكفونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الاتفاقية الإطارية التى تم إبرامها بين وزارة التعليم العالى والوكالة الجامعية للفرنكفونية، والتى حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد توقيعها الشهر الماضى على تفعيلها من خلال توقيع هذه الاتفاقية التى تتيح للوكالة الجامعية للفرنكفونية أن يكون لها مقر وطنى بالقاهرة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، إذ تضم أكثر من 1.000 مؤسسة عضوا فى 118 دولة، إذ أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرنكوفونية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتتمثل مهمتها فى تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة فى مؤسستها الأعضاء.