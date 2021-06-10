«العدل» تقعد لقاءات تعريفية لمكاتب المحاماة لتحفيزهم على الإجراءات القضائية

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة العدل لقاءً تعريفيا، يوم الأحد المقبل، مع عدد من أبزر مكاتب المحاماة العاملة فى مصر، بهدف توضيح آليات "الإجراءات القضائية الرقمية"، وعدد من مشروعات "قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى" بالوزارة، ومن أبرزها "خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد"، وذلك فى اطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمى وتطوير منظومة التقاضى باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومساعيها للتحفيز على استخدام خدماتها الرقمية.





ويعقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، اللقاء مع ممثلى 15 مكتبا للمحاماة للتعريف والنقاش بشأن "ميكنة العملية القضائية"، وتوضيح المزايا التى ستعود على المحامين حال توسعهم فى استخدام تلك الخدمات الإلكترونية.

ومن ضمن الحضور لمياء جاد الحق ممثلة عن مكتب بيكر ماكنزى، والدكتور محمد صلاح عن مكتب ذو الفقار للمحاماة، والمستشار إسلام الغزولى عن مجموعة أى أية جى للمحاماة والإستشارات القانونية، والأستاذ جرجس عبد الشهيد عن مكتب عبد الشهيد للمحاماة.



وقال المستشار كامل: "إن اعتماد العمليات المؤتمتة فى رفع الدعاوى يقلل من الوقت اللازم للمحامى للقيام برفع دعوى، كما يتيح له معالجة المزيد من القضايا دفعة واحدة، فضلا عن تلافى تقدير الرسوم غير الصحيحة وتجنب إهدار النفقات"، ومضيفا: "نحن نستهدف تعريف المحامين باعتبارهم طرف مهم وحيوى فى عمليات التقاضى بمزايا اعتماد الطريقة الإلكترونية للعمل".

وبحسب إحصائيات لوزارة الاتصالات، مطلع هذا الشهر فإن "عدد المشتركين على خدمات "منصة مصر الرقمية" والتى تقدم خدمات إلكترونية حكومية بلغ 2.2 مليون مواطن.

ووفق زياد على، مدير "مركز دراسات القانون والمستقبل" التابع لمؤسسة THE LAW، والذى يعمل بالشراكة مع وزارة العدل للترويج للمشروع فإن "التركيز على مكاتب المحاماة فى إطار التعريف بالخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، سيحقق رواجا أسرع للمنظومة والتعامل معها من قبل كيانات تضم بطبيعتها عددا كبيرا من المحامين وتتعامل مع عدد ضخم من القضايا التى ترغب فى إنجازها".

وأوضح زياد أن اللقاء بين مكاتب المحاماة ووزارة العدل، لن يكون الأخير فى إطار دعم وتعزيز ترسيخ التحول الإلكترونى قضائيا"، مشيرا إلى أن "مصر لاتزال تملك فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها على المؤشرات الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات القضائية إلكترونيا".

يُذكر أن "المحكمة الفيدرالية فى أستراليا" كانت أول مؤسسة قضائية تضع ملفاتها إلكترونيا فى عام 2014، ويُنظر إليها الآن كرائدة فى كيفية إدارة وثائقها بشكل إلكترونى.