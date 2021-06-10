إنفوجراف- الغرامة 100 جنيه.. الحكومة تتصدى لأزمة الجنيه الورقى

جدة - نرمين السيد - رغم نفى البنك المركزى للأنباء المتداولة عن وقف التعامل بالعملات الورقية المحلية المتداولة بالأسواق، إلا أن كثيرون انساقوا وراء شائعة إلغاء التعامل بها، خصوصا فى القرى ومناطق ريفية متفرقة.





واتخذت الدولة العديد من الخطوات لمواجهة شائعة إلغاء التعامل بالجنيه الورقى التى انتشرت بشكل كبير ما سبب العديد من المشاكل والمشاجرات بين الركاب وسائقى الأجرة، والإنفوجراف التالى يوضح إجراءات الدولة لمواجهة ذلك.

وأكد الخبراء والمختصين فى هذا الشأن أن التعامل بالعملات الورقية وخصوصا الجنيه الورقى ما زال يتم التداول به ومعترف به، مشددين على ضرورة وجود توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة لحث المواطنين على تداول العملات الورقية وعمل حملات ضد الشائعات المتداولة بين الناس.

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