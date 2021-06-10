دكتور خفاجى: فى عهد الرئيس تخصيص أراضى الدولة الخاصة لإقامة مشروعات خدمية

جدة - نرمين السيد - يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أحدث دراساته بعنوان "ملامح البناء والتنمية للدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى" أنه عقب ثورة الشعب المصرى فى يوم 30 يونيو عام 2013 ضد الفاشية الدينية استعاد الشعب سلطته، وفى يوم الثامن من يونيو عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر.





وقد شهدت البلاد فى عهد الرئيس وطوال سبع سنوات البناء الحقيقى للإنسان المصرى بإنجازات ومشروعات عظيمة فى كل مجالات التنمية فى ربوع مصر شارفت على خمسة عشر ألف مشروع بعد أن كانت البلاد على حافة الهاوية من حكم جماعة مارقة عن حدود الأوطان، وقد مهَّد إلى هذا البناء من أجل الإنسان المصرى البناء التشريعى الراسخ فى دولة القانون، فقد أدرك الرئيس أن سيادة القانون فى الدولة هو الضمان الحقيقى لحقوق المواطن وهو ما يتناوله فى الجزء (1) .

أولا: تخصيص أراضى الدولة الخاصة لإقامة محطتى محولات كهربائية:

وفى 4 يناير سنة 2020 أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 9 لسنة 2020 بتخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية عليهما، وهما: مساحة 5.42 فدان تقريبًا تعادل 22.791 م2 ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ)، ومساحة 5.25 فدان تقريبًا تعادل 22.083 م2 ناحية برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب)

ثانيا: تخصيص أراضى الدولة الخاصة لإقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة:

وفى ذات تاريخ 4 يناير 2020 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 8 لسنة 2020 بتخصص مساحة 260.32 فدان تقريبًا تعادل 1093569.27م2 ناحية إسنا – محافظة القصر من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة.

ثالثا: تخصيص أراضى الدولة الخاصة لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب:

وبتاريخ 4 يناير سنة 2020 ايضا أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 7 لسنة 2020 بتخصص مساحة 9.77 فدان تقريبًا تعادل 41.061 م2 ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

رابعا: تخصيص الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مدارس بالعديد من المحافظات:

وفى مجال التعليم وبناء المدارس، فى 4 فبراير 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات المبينة أمام كل منها، لاستخدامها فى إقامة مدارس "تعليم أساسى، إعدادى، ثانوى"، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن: مساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4.239م2 بناحية مركز أدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (أ). مساحة 0.4 فدان تقريبًا تعادل 1786م2 بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، وفقًأ للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب) ومساحة 0.49 فدان تقريبًا تعادل 2.79م2 بناحية مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وفقًأ للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ج) ومساحة 0.50 فدان تقريبًا تعادل 2.086م2 بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (د) ومساحة 0.51 فدن تقريبًا تعادل 2.168م2 بناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (هـ( ومساحة 1.18 فدان تقريبًا تعادل 4.981م2 بناحية مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (و).

خامسا: تخصيص قطع أراضى مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الصعيد لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوى

وفى مجال العناية وتقديم الخدمات لأهالى محافظات الصعيد فى 11 فبراير سنة 2020 أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوى وهى: مساحة 928.56 فدان تقريبًا تعادل 3.900.736م2 ناحية العقب الجديدة – مركز قوص – قنا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح محافظة قنا، ومساحة 523.21 فدان تقريبًا تعادل 2197921.39م2 ناحية مير الجديدة – مركز القوصية – أسيوط وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 2086.86 فدان تقريبًا تعادل 8766552.7م2 ناحية تونة الجبل غرب ملوى – المنيا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) لصالح محافظة المنيا.