الدستورية العليا: السيسى حريص على تعزيز العلاقات المصرية - الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، سيشهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجرى فى ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.

وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائى وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامى.

ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسى فى فبراير الماضى، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة فى الاجتماع الخامس، والذى سيعقد السبت المقبل، حدد خلالها محاور الاجتماع والتى تستهدف تحقيق الاستقرار فى الدول الإفريقية.

وأوضح أن المحاور الأربعة، التى سيناقشها الاجتماع هى أولًا مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشدد الشريف، على أن العلاقات المصرية - الإفريقية وثيقة منذ فجر التاريخ، ويعود مبعثها وفضلها إلى نهر النيل ووحدة المصير التى تجمعنا وجميع الشعوب الإفريقية، مشيرًا إلى أن التوجه السياسى للرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة جعل إفريقيا شريكًا استراتيجيًا نحو حياة أفضل.

وأضاف أن مصر تاريخيًا لها دور فاعل فى القارة السمراء، وانحيازها لكل حركات الاستقلال فى ستينات القرن الماضى حتى حصلت الدول الإفريقية على استقلالها، ويستمر هذا الدور حتى الوقت الراهن سعيًا لحصول كل الشعوب الإفريقية بحياة كريمة.

وأضاف، أن تلك الأهداف ترتكز فى أولويات السياسة المصرية، وما أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام خاص لتحقيق الاستقرار فى المنطقة عبر دفع عجلة التعاون والتفاهم والتشاور مع جميع الأشقاء الأفارقة، وصولًا إلى بر الأمان ومواجهة التحديات.

وتابع أن اهتمام مصر بالشأن الإفريقى له مجالات عديدة فى القارة، وذلك من خلال انخراطها فى مختلف الملفات القارية، ووجودها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن، إضافة إلى استضافة منظمة الفضاء الإفريقية وإعادة الإعمار والتدخل لحل النزاعات، وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات ومنها القمم الإفريقية – (الروسية والصينية والاستثمار البريطانية).

ولفت شريف، إلى أنه فى 2019، عقدت مصر مؤتمرًا اقتصاديًا فى إفريقيا ترتب عليه نتائج بالغة الأهمية تسهم فى نمو حركة الصادرات الإفريقية، خاصة فى ظل التأثر بجائحة كورونا.

وقال الشريف، إن مصر كانت واعية لتحقيق الأمن والاستقرار فى إفريقيا وتأسيس بنية تحتية قوية ما يستلزم جهدًا خاصًا فى مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى التعاون الأمنى والقضائى فى هذا الصدد، وما شهدناه من تحرك دبلوماسى قوى واستصدار قرارات أممية لمكافحة الخطاب الإرهابى، ومنع الإرهابيين من الحصول على السلاح، إضافة إلى العديد من المؤتمرات ومنها جمعية نواب العموم الأفارقة واجتماع القاهرة رفيع المستوى.

وأضاف أن كل هذه المعطيات كانت واضحة أمام المحكمة الدستورية العليا، ما دفعها لإطلاق الاجتماع الأول برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الأسبق، لضم المحاكم العليا والدستورية بهدف بحث التحديات التى تواجه الشعوب الإفريقية، وما تواجه القضاء فى مجال التنمية فى هذه البلدان، ما لاقى ترحيب شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإقامة الاجتماع فى عام 2017 وتحت رعايته، منوهًا بما قدمه الرئيس السيسى من دعم لإنجاح هذا الاجتماع فى سبيل استقرار دول المنطقة، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب فى المجتمعات الإفريقية ودول العالم أجمع.

وتابع الشريف، أن السنوات الماضية شهدت عقد الدورات المتعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المستشار حنفى جبالى، المستشار سعيد مرعى)، ما شهد تعزيز التعاون القضائى على المستوى القارى، وتنمية دوره الفاعل فى مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوى دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة فى كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.