وزير القوى العاملة: أسرة المواطن المتوفى فى إيطاليا تستحق مكافأة

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم "الشحات.م.م"، المتوفى بإيطاليا فى 3 أبريل 2020 ومساعدتها فى معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فى إلى أنه تم الفور التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، وبحث الملف التأمينى للمواطن المتوفى، وأظهر البحث أن حرم المرحوم ونجليها الأطفال لا يستحقون معاشاً لعدم التزام زوجها المتوفى بسداد الأقساط المطلوبة خصوصا فى آخر خمس سنوات. وأوضح الملحق العمالى، أنه نظرا لأن المتوفى مؤمن عليه بعد عام 1996 فأسرته تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة. وقد قام المكتب بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع المواطنة "سامية .أ .ح" من محافظة الشرقية زوجة المرحوم "الشحات.م.م" وإرشادها بالمستندات المطلوبة وعمل تفويض وذلك لصرف المكافأة.

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