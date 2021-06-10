غدا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية وداخلية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تسيير 48 رحلة دولية إلى كل من (لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، دبى، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، أبوجا، ميونيخ، بيروت، عمّان، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، بودابيست، البحرين، الخرطوم).

وأشارت إلى أنه سيتم غدا تسيير 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.