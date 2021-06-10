هيئة الدواء: لا يوجد دليل علمى على تعارض أدوية التخدير مع لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه انطلاقا من حرص الهيئة على التصدى للشائعات المتداولة والمعلومات المغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول تعارض استخدام بعض الأدوية مع لقاحات فيروس كورونا، ومنها ما تم تداوله مؤخرا من شائعات حول خطورة استخدام أدوية التخدير – ومنها أدوية التخدير الموضعى التى تستخدم فى جراحات الأسنان – مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدى إلى الوفاة، بالبحث فى المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمى على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمى الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة، للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من الانسياق وراء الشائعات، فيما يخص التعامل مع الأدوية، لما لذلك من أثر سلبى على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة، مناشدة بالرجوع للجهات الرسمية.

كما ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمى الرعاية الصحية، وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، عبر الموقع الرسمى للهيئة من هنا